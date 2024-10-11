Tadilattaki eski okul binası alev alev yandı

Mersin'de tahliye edilen ve tarihi bina olduğu için tadilat gören eski okul binasının çatısı alev alev yandı.

Tadilattaki eski okul binası alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tadilattaki eski Üç Ocak Okulunun çatısında, gece saatlerinde yangın çıktı.

Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle alevler kısa sürede tüm binanın çatısında etkili oldu. Geceyi aydınlatan alevlerin yükseldiği yangına, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. , ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, binada büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.

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