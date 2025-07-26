Mersin'de feci kaza: Otobüs demir yığınına döndü, dokuz yaralı var

Mersin'de bir yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Otobüsün büyük hasar aldığı kazada dokuz kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza: Otobüs demir yığınına döndü, dokuz yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu dokuz kişi yaralandı.

O.T. (40) idaresindeki 07 AC 0021 plakalı , Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 PV 460 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Mersin'de feci kaza: Otobüs demir yığınına döndü, dokuz yaralı var - 1 TIR'a çarpan otobüste büyük hasar meydana geldi

DOKUZ YARALI VAR

Kazada dokuz kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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