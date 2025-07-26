Mersin'de feci kaza: Otobüs demir yığınına döndü, dokuz yaralı var
Mersin'de bir yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Otobüsün büyük hasar aldığı kazada dokuz kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu dokuz kişi yaralandı.
O.T. (40) idaresindeki 07 AC 0021 plakalı otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 PV 460 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
DOKUZ YARALI VAR
Kazada dokuz kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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