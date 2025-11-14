TAG Otoyolu'nda feci kaza: 12 araç karıştı, 13 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey kesimleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda aralarında otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve tırların da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

OTOYOLUN BATI VE KUZEY KESİMLERİ TRAFİĞE KAPATILDI

Feci kazanın ardından yeni olumsuzlukların önüne geçebilmek için otoyolunun batı ve kuzey kesimleri arasındaki trafik akışı tamamen durduruldu. Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa istikametlerine yönelik trafik akışı ise D-400 karayoluna yönlendirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.