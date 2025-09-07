TAG Otoyolu'nda feci kaza: Bir ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir otomobil yol kenarında devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

