TAG Otoyolu'nda feci kaza: Bir ölü
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir otomobil yol kenarında devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
