TAG Otoyolu'nda feci kaza: Bir ölü

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Sarıveli mevkisinde yol kenarına devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada B.D. (35) hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.