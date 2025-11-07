TAG Otoyolu'nda feci kaza: Takla atan aracın sürücüsü öldü
07.11.2025 22:45
IHA
İHA
Mersin'de TAG otoyolu çıkışı bariyerlere çarpan otomobil takla attı, sürücü yaşamını yitirdi.
Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu çıkışında Yusuf Can (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu takla attı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.