TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü

'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı.

Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü - 1

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

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