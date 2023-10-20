TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 5 ölü

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı.
Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.
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