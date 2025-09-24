TAG Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda A.H.E'nin (25) kullandığı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.



Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.



​​​​​​​İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.