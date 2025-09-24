TAG Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda A.H.E'nin (25) kullandığı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.
Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
