TAG Otoyolu'nda kaza: Otomobil, tankere çarptı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, bir otomobilin park halindeki tankere arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Adana'da sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, TAG Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında emniyet şeridinde park halindeki tankere arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.
İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Tanker
- Adana