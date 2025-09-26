TAG Otoyolu'nda kaza: Otomobil, tankere çarptı

Adana'da sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, TAG Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında emniyet şeridinde park halindeki tankere arkadan çarptı.



Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.



İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.