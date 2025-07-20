Gaziantep'te TIR ile tanker çarpıştı: 2 ölü

Gaziantep'te Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde Adem Bozkurt (25) idaresindeki boş yakıt tankeriyle çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Demir ve Bozkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.