Tahıl koridoru anlaşması uzar mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Dışişleri Bakanı'nı tahıl koridoru anlaşmasının uzatılabilmesi için temasların sürdüğünü söyledi. Anlaşmanın uzatılması için tekrar bir imzaya ihtiyaç olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak" dedi.



Çavuşoğlu İsveç Başbakanı'nın bugün gerçekleşecek Türkiye temaslarıyla ilgili de konuştu.

Teröristleri iade anlaşmasını hatırlatarak "Bazı adımlar atıldı ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yapılacak toplantı kritik" dedi.

MISIR'LA NORMALLEŞME ASKIDA MI?

Çavuşoğlu Mısır'la normalleşme süreci için de " Her seferinde söylüyoruz, bizim istediğimiz düzeyde hızlı değil ama bu bizden kaynaklanmıyor" diye konuştu.



YUNANİSTAN'LA GİRİŞ İZNİ GERİLİMİ

Çavuşoğlu, ''İzmir’deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan’ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan’a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz'' açıklamasında bulundu.