Tahıl koridoru anlaşması uzayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netice alacağız"

Ukrayna'ya olan dayanışmanın verilen somut yardımlarla fiiliyatta da sergilendiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en çok çaba harcayan ülke olduğunu belirtti.

Erdoğan, geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Geçen sene temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabuluculuk neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA, NATO ÜYELİĞİNİ HAKEDİYOR"

"Ukrayna, NATO'ya üyeliği hakediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış arayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri Kırım Tatar Türklerinin canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerin tahkim edilmesindeki emeklerinden dolayı Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Ukrayna ile dayanışma içerisinde olurken savaşın sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz."