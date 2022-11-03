Tahıl koridorunda süre uzayacak mı? Bakan Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sınır birliklerini ziyaretinin ardından konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi imzalandığını anımsatan Bakan Akar, imzalanan belge kapsamında şu ana kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyaç sahiplerine sevk edildiğini hatırlattı.



Sivastopol'da 29 Ekim'de gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu'nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsatan Akar, şöyle devam etti:



"O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Görüşmelerimizde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını belirttik.



''6 GEMİ UKRAYNA LİMANLARINDAN AYRILDI''



Yapılan çalışmaların, yoğun temasların olumlu sonuçlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426 oldu, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti."



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli gördüğünü belirten Akar, "Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatı değil tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz" dedi.



''ZAP'I TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ''



Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini de aktaran Bakan Akar, "Mehmetçik tarafından 540'dan fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" açıklamasında bulundu.



Operasyonda teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, "Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez, çıkılamaz' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla sürdürüyor" dedi.