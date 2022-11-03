Tahıl koridorunda süre uzayacak mı? Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeniden başlayan tahıl sevkiyatı ve terörle mücadele operasyonları ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

''6 GEMİ UKRAYNA'DAN AYRILDI''



Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl sevkiyatının yeniden başlamasının ardından 6 geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını söyledi.

Akar ''Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti'' diye konuştu.

Bakan Akar, 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda da açıklama yaptı.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



TERÖRLE MÜCADELE



''Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık.



''ZAP'I TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ''



Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLDÜ



Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti.



''19 KASIM'DA SONA ERECEK GİRİŞİMİN UZAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ''



19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız.''

KRİZİN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Rusya, 29 Ekim'de Sivastopol'daki saldırılar nedeniyle tahıl girişimi geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün tahıl koridorundaki krizin aşıldığını ve sevkiyatın devam edeceğini duyurmuştu.



Salı günü konuyu Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, dün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşmüştü.



Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna'nın garantileri ihlal etmesi halinde Rusya'nın anlaşmadan çekilme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.



TAHIL KRİZİNİ ÇÖZEN DİPLOMASİ



Ankara, tahıl koridoru krizinin aşılması için yoğun bir askeri diplomatik trafik yürüttü.



NTV; uzlaşmayla sonuçlanan o sürecin perde arkasına ulaştı.



Edinilen bilgilere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'dan yazılı güvence istedi.



Sivastopol saldırısı başta olmak üzere Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda tahıl koridorunun kullanıldığını belirten Şoygu, bu konuda garanti beklediklerini belirtti.



Ukrayna'ya iletilen beklenti, olumlu karşılandı. Yazılı teminat metni Rusya tarafından kabul edildi ve kriz çözüldü.



Moskova diplomatik kanallar yoluyla Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdiği mektupla,, tahıl sevkiyatının kaldığı yerden devam edebileceğini bildirdi.



Krizin çözülmesinin ardından, Ankara-Washington hattında da önemli bir görüşme gerçekleşti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'a tahıl koridoru krizinin çözümüne yönelik süreci anlattı.



Blinken ise o girişimlerle krizinin aşılması dolayısıyla teşekkürlerini iletti.



Ukrayna'dan da "Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönüşü için Türkiye Cumhurbaşkanı ve BM Genel Sekreterine minnettarız" açıklaması geldi.