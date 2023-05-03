Tahıl koridorunda süre uzayacak mı? Bakan Akar'dan açıklama

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Açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Akar, Kayseri'de konuştu.

Moskova’da gerçekleştirilen Dörtlü Toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiğini, ardından Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Kayseri'de görüştüğünü hatırlattı.

Akar, 5 Mayıs tarihinde İstanbul'da 3 ülkenin katılımıyla toplantı yapılması konusunda uzlaşıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı "Tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde.” dedi.