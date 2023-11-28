Tahir Elçi 8 yıl önce öldürüldüğü yerde anıldı

Diyarbakır’da 8 yıl önce tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Tahir Elçi, saldırının gerçekleştiği alanda düzenlenen törenle anıldı.

Tahir Elçi 8 yıl önce öldürüldüğü yerde anıldı

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’da 8 yıl önce öldürülen Tahir Elçi, saldırının gerçekleştiği alanda düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Tahir Elçi’nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HEDEP milletvekilleri, baro başkanları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Tahir Elçi 8 yıl önce öldürüldüğü yerde anıldı - 1

Diyarbakır Barosu ile Tahir Elçi Vakfı’nın düzenlediği anma etkinliği öncesi Elçi’nin o dönem yaptığı konuşma dinletildi.

Sonrasında Elçi için saygı duruşunda bulunuldu.

Konuşmaların ardından tarihi minarenin önüne Tahir Elçi anısına avukatlar tarafından karanfil bırakıldı.

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