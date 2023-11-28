Tahir Elçi 8 yıl önce öldürüldüğü yerde anıldı

Diyarbakır Barosu ile Tahir Elçi Vakfı’nın düzenlediği anma etkinliği öncesi Elçi’nin o dönem yaptığı konuşma dinletildi.



Sonrasında Elçi için saygı duruşunda bulunuldu.



Konuşmaların ardından tarihi minarenin önüne Tahir Elçi anısına avukatlar tarafından karanfil bırakıldı.