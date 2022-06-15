Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.

Haberler - NTV Haber - DHA 15.06.2022 - 17:49

Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek
Tahir Elçi

Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada tanık olarak dinlenecek.

Davanın beşinci duruşmasında sanıklarla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada avukat Neşet Girasun, Tahir Elçi'nin siyasi bir suikast sonucu katledildiğini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti bazı polisler ile ihbar mektubu gönderen kişilerin dinlenmesi talebini ise reddetti. Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.

'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada Tahir Elçi öldürülmüştü.

Davada, 3'ü polis 4 şüpheli yargılanıyor.

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