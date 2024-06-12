Tahir Elçi davasında karar bekleniyor

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, yaklaşık 9 yıl önce basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davada bugün karar açıklanabilir. Tahir Elçi davasında 3'ü tutuksuz polis ile 2 örgüt üyesi yarglanıyor.

Tahir Elçi davasında karar bekleniyor
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Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin davada yargılama devam ediyor.

Firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanıklar S.T., F.T. ve M.S. için beraat talep etmişti.

10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada bugün kararın açıklanması bekleniyor.

Tahir Elçi davasında karar bekleniyor - 1

NE OLMUŞTU?

28 Kasım 2015'te iki terörist, kendilerini durduran iki polisi şehit edip Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa kaçmıştı.

Burada çıkan çatışmada ensesinden vurulan Elçi hayatını kaybetmişti.

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