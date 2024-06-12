Tahir Elçi kimdir? Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi neden öldü?

Tahir Elçi, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. 28 Kasım 2015'te teröristlerin saldırısı sonucu çıkan çatışmada, başına isabet eden mermi sebebiyle hayatını kaybeden Tahir Elçi'nin hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Tahir Elçi kimdir? Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi neden öldü?

Tahir Elçi kimdir? Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi neden öldü?

Tahir Elçi, 1966 yılında Cizre'de doğdu. İlk,orta ve lise tahsilini Cizre’de tamamlayan Tahir Elçi, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Tahir Elçi, 1992 yılından günümüze ’da serbest avukatlık yapıyordu. ’de gündemde kalan çok sayıda davayı yurt içindeki mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde temsil ederek bölgede en çok tanınan avukatlar arasında yerini aldı.

Almanya’da bulunan Avrupa Hukuku Akademisinde (ERA) uluslar arası ceza hukuku ve ceza yargılaması eğitimi gören Tahir Elçi, 1998’ten günümüze staj eğitimi ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku alanında seminerler verdi.

Tahir Elçi, 1998-2006 yılları arasında Diyarbakır Barosunda yöneticilik yaptı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyesi de olan Tahir Elçi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyesi ve bir çok sivil toplum örgütünün kuruluşu ve çalışmalarında yer aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Tahir Elçi, İngilizce biliyordu.

TAHİR ELÇİ'NİN ÖLÜMÜ

Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te, Diyarbakır Barosu tarafından, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

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