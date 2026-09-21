Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı
21.09.2026 18:56
Son Güncelleme: 21.09.2026 18:56
Acar hakkında bugün tahliye kararı verilmişti.
Eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar, bugün hakkında verilen tahliye kararının ardından bu kez ''suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'' soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar’ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 Eylül’de gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen ''suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'' suçlaması kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, ''DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar 21.09.2026 günü gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.
Acar, Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ve ''Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet'' suçlamasıyla yargılandığı davada, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.