Tahliye edilmişti. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı yeniden tutuklandı

Geçen sene yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirin transferi için kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda Papara şirketinin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 gün önce tahliye edilen Karslı hakkında tahliye kararı verildi ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına itiraz etti.

KARSLI YENİDEN YAKALANDI

Başsavcılığın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi.

Karslı, yeniden tutuklandı.

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın, 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığını iddia etmişti.

Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

Papara ise TMSF'nin el koymasının ardından Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devredilmişti.

SPONSORLUK ANLAŞMALARIYLA ÖNE ÇIKTI

Papara ödeme sistemleri, faaliyette olduğu 9 yıldır özellikle spor kulüplerine sponsor olmasıyla ismini duyurdu.

Karslı, 2016'da kendi şirketini kurana kadar telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji firmalarında çalıştı, projeler geliştirdi ve Papara'yı 29 yaşında kurdu. Şirket 9 yılda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip oldu. Şirketi cazip hale getiren ise her türlü para transferi ve ödemenin ücretsiz yapılabilmesiydi.

PAPARA İLE NASIL PARA AKLANDI?

İddiaya göre, Papara'daki 26 bin hesap, suçtan elde edilen paranın transferi için kullanıldı. 12 milyar liranın üzerindeki suç geliri sistemdeki hesaplar üzerinden bankalara transfer ediliyor, sonrasında da yasa dışı internet siteleriyle ilişkili zanlının kripto para cüzdanına aktarılarak, suç geliri aklanıyordu.