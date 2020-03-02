Tahliye kararı çıktı, adliye karıştı

Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu ticari bir araca çarpmıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi de yaralanmıştı.

Arıkboğa'yı kaçırmak suçundan tutuklanan Abdulsamet Topçi ve babası Mehmet Topçi savunma yaptı. Abdulsamet Topçi, “Kazadan sonra panik yaptım, hükümlüydüm. Arkadaki araca babamın yanına gittim. Babam bizi hastaneye götürmek istedi, Yusuf ağabey alkollüydü gitmek istemedi. Antalya'ya Yusuf'un ailesinin yanına gittik" dedi.

Mehmet Topçi de suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, kazaya karışanların kusur oranlarının tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Baba oğulun tahliye edilmesine ölenlerin yakınları tepki gösterdi.