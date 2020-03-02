Tahliye kararı çıktı, adliye karıştı

İstanbul Beşiktaş’ta 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı dava olaylı başladı. Kazadan sonra kaçan sürücü Yusuf Arıkboğa’ya yardım ettikleri iddia edilen 2 sanık tahliye edilince, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tahliye kararına tepki gösterdi.

NTV Haber - DHA 02.03.2020 - 11:34

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Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu ticari bir araca çarpmıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetmiş 10 kişi de yaralanmıştı.

Arıkboğa'yı kaçırmak suçundan tutuklanan Abdulsamet Topçi ve babası Mehmet Topçi savunma yaptı. Abdulsamet Topçi, “Kazadan sonra panik yaptım, hükümlüydüm. Arkadaki araca babamın yanına gittim. Babam bizi hastaneye götürmek istedi, Yusuf ağabey alkollüydü gitmek istemedi. Antalya'ya Yusuf'un ailesinin yanına gittik" dedi.

Mehmet Topçi de suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, kazaya karışanların kusur oranlarının tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Baba oğulun tahliye edilmesine ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

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