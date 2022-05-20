Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayınca eşyalarıyla sokakta kaldı

Antalya'da bir aile, ev sahibiyle kira artışında anlaşamayınca sokağa atıldı.



Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 8 yıldır 2 kızıyla birlikte yaşayan Sevda Mutlu’nun(53) kira sözleşmesi şubat ayında bitti. Yenileme için ev sahibi M.S. ile görüşen Mutlu, beklemediği bir taleple karşılaştı.

Ev sahibi 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 liraya çıkartmak istediğini söyledi. Mutlu ise babasından kalan maaş dışında bir geliri olmadığını belirterek bu bedeli ödeyemeyeceğini belirtti.



Bunun üzerine 4 ay boyunca kiralarını yasal artışa göre 2 bin 500 liradan yatıran Mutlu, geçen salı günü kapısına tahliye için gelen icra memurlarını görünce şaşırdı.

SOKAĞA ATILDI

Herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyen Mutlu, kendisini eşyalarıyla birlikte sokakta buldu. Gidecek yeri olmayan Mutlu, cumartesi günü kızının nişanı olduğunu, nişan kıyafetlerinin dahi nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti.

Sevda Mutlu, 2 kızıyla birlikte sokakta kaldı

"KAPIDA 10 KİŞİ VARDI"



8 yıldır aynı evde yaşadığını söyleyen Mutlu, "Bugün sabah zil çaldı ve uyandım. Kapıda 10 kişi vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. İcra memuru olduklarını söyleyip içeri girdiler. Ne olduğunu sordum ‘Ev sahibi tahliye için sizi icraya vermiş’ dediler. Evrakı gösterdiler. Ben de bana kağıt gelmediğini söyledim" diye konuştu.



"GİDECEK BİR YERİMİZ YOK"



Mutlu, çok zor durumda kaldığını dile getirerek, "Beni odaya bile sokmadılar. Özel eşyalarımı bile elleyemedim. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. 4 gün önce nişan yeri için izin istemeye muhtarın yanına gittim. O da bana herhangi bir tebligat vermedi. Haberim olsaydı, en azından hazırlık yapardım. Kızım nişanlanacaktı, onun kıyafetleri bile eşyaların içinde kaldı. Çeyizleri bile sokakta kaldı. Gidecek bir yerimiz yok" ifadesini kullandı.