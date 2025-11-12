Tahliye olunca WhatsApp'tan tehdit etti yine tutuklandı: "İsrail'i kastetmiştim"

WHATSAPP PAYLAŞIMI SONRASI TUTUKLANDI

Soruşturma devam ederken; 6 Ağustos'ta tahliye olan Ünal K., cep telefonunun WhatsApp durum kısmında aracı ile yolda olduğuna ilişkin bir görsel ile altına, "Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bunu gören M.A., bir kez daha şikayetçi oldu. Yeniden gözaltına alınan Ünal K., 18 Ağustos'ta tutuklandı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında boşandığı eşi kasten yaralama, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit, ısrarlı takip, hakaret ve konut dokunulmazlığı suçlarından toplam 18 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle daha açıldı.

İddianame, İzmir 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, geçen günlerde hakim karşısına çıktı.

"İSRAİL'İ KASTETTİM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, suçlamaları reddetti ve söz konusu paylaşımı Gazze için yaptığını iddia etti. Ünal K., "Paylaşmış olduğum iletiyi İsrail-Gazze savaşını kastederek paylaştım. M.A.'yı kastetmedim. Paylaşım yaptığım yer de Aydın Tüneli'ydi, İzmir'de değildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

"DÖRT YILDIR TEHDİT EDİLİYORUM"

Duruşmada söz verilen mağdur M.A., dört yıl önce boşandığını ve o günden beri tehdit edildiğini anlattı.

Saldırgan Ünal K.'nin kendisine "Ya barışacağız ya da öldüreceğim." dediğini anlatan kadın, şöyle devam etti:

"- Olayın yaşanmasından iki hafta önce tehditlerine başladı. Beni arayıp, 'Şimdi iş yerime istifa etmeye gidiyorum. Sen de yanına abini mi babanı mı kimi alıyorsan al, bugünden itibaren benimle bir işin kalmayacak, istesen de beni göremeyeceksin' deyince beni öldürmeyi planladığını anladım.

- Sonrasında emniyete gittim. Sürekli görüntülü arama yapıyordu. KADES uygulamasını da indirmemi söylediler. Görüntülü aramayı açtım ve çocuk ile görüşmek istediğini söyledi. Müsait olmadığımı belirttim. Ben eve girdikten birkaç dakika sonra tekmeyle eve girdi.

- Karşılaşır karşılaşmaz boğazımı sıkarak duvara yapıştırdı. Sol elindeki bıçağı, boğazıma dayamaya çalıştı. Sonrasında babam müdahale etti ve beni kurtardı. Ünal K., elindeki bıçak ile kaçtı.

- Bu sırada polisler, beni hastaneye götürüyorlardı ama sanık aramaya devam ediyordu. Sanık 1 hafta tutuklu kalıp, tahliye oldu. Tahliyeden sonra WhatsApp durumlarında tehditkar paylaşımlar yapıyor. Telefonda kayıtlı olmadığım doğru değildir. 'Eceli gelen köpek cami duvarına işer' şeklindeki paylaşımını görünce bir kez daha şikayetçi oldum."

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Savunmaların alınmasının ardından karar açıklandı.

Sanık Ünal K.'nin bıçağı saplamak istediği M.A.'nın elini tutması sonucu bu eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, ayrıca M.A.'nın boyun bölgesine bıçak dayayıp, boğazını sıktığı hususunun doğrulandığı belirtildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.