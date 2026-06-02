Tahliye tebligatı bu sabah gitti. Yerebatan Sarnıcı İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti

İstanbul'un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı hakkında devam eden hukuki süreç, mahkemenin Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine verdiği kararla sona erdi.

Tarihi yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB ) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

DAVA SÜRECİ HAKKINDA

Yerebatan Sarnıcı, 7 Nisan 2026'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi.

Belediye söz konusu adımla ilgili yargı yoluna gitti. 8 Mayıs 2026'da İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesine ilişkin idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bunun üzerine İBB, yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine itiraz etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü avukatları, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinin geçmişi vakıf olan kültür varlıklarının mazbut vakıflarına devredilmesini öngördüğünü vurguladı.

Savunmada, bir taşınmazın bu kapsamda değerlendirilmesinin takdire dayalı değil; vakfiye kayıtları, tapu ve kadastro belgeleri, tarihi haritalar ve arşiv kayıtları gibi somut verilere dayandığı belirtildi.

Genel müdürlük ayrıca taşınmazın geçmişte nasıl el değiştirdiğinin kanunun uygulanması açısından önem taşımadığını, Yerebatan Sarnıcı'nın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğunu ve devir için gerekli yasal şartların oluştuğunu ileri sürdü.

Davayı değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiğini hatırlattı.

Kararda, dosya kapsamındaki incelemede bu koşulların oluşmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek, İBB'nin yürütmenin durdurulması talebinin oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

Karara karşı itiraz yolu açık bırakıldı.

Mahkeme kararının ardından Yerebatan Sarnıcı'nın 2 Haziran 2026'da saat 10:00 itibarıyla tahliye edilmesi için yazı gönderdi.

Bildirimde İBB "işgalci" olarak tanımlanırken, Yerebatan Sarnıcı'nın boşaltılmaması halinde tahliye işleminin re'sen yapılacağı bilgisi yer aldı.

GİRİŞ ÜCRETİ 1 TL'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devir girişiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 18 Nisan 2026'da Yerebatan Sarnıcı'nın giriş ücretini Türk vatandaşları için 1 liraya düşürmüştü.

YEREBATAN SARNICI HAKKINDA

İstanbul’un Sultanahmet semtinde, Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde (6. yüzyıl) inşa edilmiş büyük bir yeraltı su sarnıcı. “Binlerce Sütun Sarnıcı” olarak da biliniyor.

Yaklaşık 9 bin 800 m² alan kaplar ve 336 mermer sütunla destekleniyor, sütunların bir kısmı farklı dönemlerden ve eski yapılardan getirilmiş malzemelerden oluşuyor.

Bizans döneminde şehrin su ihtiyacını karşılamak ve saraylara su sağlamak amacıyla kullanılmıştı.

Sarnıcın en dikkat çekici özelliklerinden biri, suyun yansımasıyla sütunların görsel olarak etkileyici bir atmosfer yaratması.

Medusa başlı sütun özellikle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.