Tahliyesine itiraz edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar gözaltında
16.03.2026 08:43
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Geçen hafta yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Acar, Aksaray'da yakalandı.
Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "rüşvet ve yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılanan Mehmet Cemil Acar, 9 Mart'ta tahliye edilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itirazı üzerine mahkeme, dosyadaki bilgi ve belgeleri inceleyerek Acar hakkında “tutuklanmasına yönelik yakalama emri” çıkardı.
Aksaray'da gözaltına alınan Mehmet Cemil Acar'ın adli işlemleri sürüyor.