Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Tahsin Babaş, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Tahsin Babaş, 1967 yılında 'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu, Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamladı.

Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KASKİ) Kurucu Müdürü olarak görevine devam etti.

Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu seçilen Tahsin Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır.

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