Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Tahsin Babaş, 1967 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu, Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programını tamamladı.



Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon (KASKİ) Kurucu Müdürü olarak görevine devam etti.



Fen İşleri ve KASKİ Müdürü olarak görev yaparken, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Tahsin Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır.