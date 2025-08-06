Tahtalı'da 1 aylık su kaldı, kesintiler başlıyor

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de su kaynaklarındaki azalma nedeniyle, her gün 10 saatlik su kesintisi uygulanıyor.



Bu kesinti artık İzmir geneline yayılıyor.



Tahtalı Barajı'nın kapasitesi yaklaşık 307 milyon metreküp.



İzmir'de günde 700 bin metreküp su tükelitiliyor.



Bu da barajın bir aylık suyu kaldığını gösteriyor, ama buharlaşma ve çeşitli nedenlerden dolayı bu süre 15-20 güne de düşebilir.



İzmir Büyükşehir Belediyesi park ve mezarlıklarda sulamayı durdurdu.



Ayrıca kentte gece 23'ten sabah 5'e kadar kademeli olarak su kesintileri uygulanmaya başlanıyor.



"PARK VE BAHÇELERİN ORANI YÜZDE 5"



NTV'ye konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan kentte suyun yüzde beşinin park ve bahçelerde kullanıldığını, bu oranın tasarruf edilmesinin işlerini kolaylaştıracağını söyledi.



Tahtalı Barajı’nı yeni yağış dönemine kadar ne kadar düşük seviyede olsa da oyunun içinde tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan "Bizim amacımız bu süreçte Tahtalı Barajı'ndan çektilen suyu minimumda tutmak. Bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönemde su kesintilerini kısıtlı yapmış oluruz." dedi.





"VAHŞİ SULAMA VE BİREYSEL KUYULAR ÖNEMLİ"



Uzmanlar özellikle tarımda vahşi sulamanın önüne geçilmesi ve kuyuların mutlaka kapatılması gerektiğini belirtiyor.



türkiye Bilimler Akademisi Çalışam Grubu'ndan Prof. Dr. Doğan Yaşar ise tarmdaki vahşi sulamaya dikkat çekti.



Suyun 78'inin tarımda vahşi sulamaya kullanıldığını ifade eden Yaşar "Vahşi sulamayı bırakmamz lazım kesinlikle onda çok geç kaldık.

Bireysel kuyuları kapatalım artık. Dünyanın hiç bir yerinde bireysel kuyu yoktur yani önce onları kapatalım." dedi.