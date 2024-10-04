"Tahtalıköyü boyladı" deyiminin kaynağı bulundu

''KÖTÜ RUHLARIN UZAK DURDUKLARINA İNANILIRDI''



Tahta mezarların Göktürk kanunlarında ruhların ikametgahı olarak görüldüğünü söyleyen tarih araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu, "Birisi vefat ettiğinde, hatta gündelik konuşmamızda, vefat eden birisi için 'tahtalıköyü boyladı' deriz. Bu deyimin nereden geldiğini söylemek istiyorum. Günümüzde bu durum pek bilinmese de tahta mezarlar biz Türklerin Orta Asya'dan beri gelenekleri arasındadır. Türkçemizde ev bark terimi aynı zamanda mezar anıtı anlamına da gelir ve Göktürk kanunlarında ruhların ikametgahı olarak görünür. Bark, ulu kişilerin yaptıkları ve ziyaret konusu olan türbeleri de ifade eder. Derme çatma ağaçtan yapılan ev anlamına da gelir. Bu sebeptendir ki evlerin çatısı, tahta mezarlarının çatısı, cenazede taşınan tabutun üstü genelde düz değil baca şeklindedir. Ev bark dediğimiz deyim de ev, yaşamayı bark ise ölümü hatırlatıyor. Türkçe'de 'tahtalıköy' tabiri ev şekline benzeyen tahta mezarlıklar için söylenmiş. Orta Asya'da, kötü ruhların ağaç mezarlardan uzak durduklarına inanılırmış. Bu gelenekten günümüzde kalan şey, vefat eden birisi defnedilirken baş ve ayak bölümünü belirten tahtalar dikilir. Bu gelenek o dönemden kalmadır. Orta Asya'da mezarlar tahtadan olduğu için 13'üncü yüzyılda Türk asıllı, İranlı Ozan Nizami tahta mezarları için 'Kıpçak bozkırlarında toprağa saplanmış tahtalar, deniz kıyısında otlar kadar çoktur' demiştir. Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde 5 tane tahta mezar vardır. Bu köydeki ağaç mezarlar ev barkı şeklinde yapılmış mezar sandukasıdır. Orta Asya'da bulunan tahta mezarlara ölü gömme geleneğinin de devamıdır" dedi.

