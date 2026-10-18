Takasbank'tan TPP ve TEFAS iddialarına ilişkin açıklama

Takasbank tarafından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında TPP işlemleri ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getirildi.

Açıklamada, TPP'nin Takasbank tarafından işletilen organize bir para piyasası olduğu belirtilerek, bankanın piyasada borç veren veya borç alan taraf olarak yer almadığı vurgulandı.

Piyasadaki işlemlerin üyeler arasında, tarafların birbirini görmediği bir sistem üzerinden gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, hiçbir kurumun kaynağının belirli bir borçluya yönlendirilemeyeceği anlatıldı.

Açıklamada, TPP'deki tüm borçlanmaların teminatlı olduğu, teminatların yaklaşık yüzde 84'ünün banka teminat mektuplarından oluştuğu kaydedildi.

Pay senetlerinin toplam teminatlar içindeki oranının yüzde 1,5'in altında olduğu belirtilen açıklamada, fiyatı olağan dışı artan pay senetlerinin teminata kabul edilmediği bildirildi.

Açıklamada, TPP'de yaklaşık 240 milyar liralık işleme karşılık 450 milyar lira tutarında teminat bulunduğu aktarılarak, piyasada bugüne kadar herhangi bir temerrüt yaşanmadığı ve kaynak sağlayan hiçbir kurumun zarara uğramadığı vurgulandı.

Ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu'nun TPP üzerinden belirli bir yatırım fonunu özel olarak finanse etmesinin teknik ve operasyonel açıdan mümkün olmadığı belirtildi.



“FON, 12 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN SPK ONAYINA DAYALI OLARAK İŞLEM GÖRMÜŞTÜR”

Açıklamada, Takasbank, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) TEFAS'taki işlemlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fonun 7 Temmuz 2025'te TEFAS'ta işleme açıldığı, ancak izahname değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alınmadan yapıldığının bildirilmesi üzerine 1 Ağustos 2025'te alım işlemlerine kapatıldığı kaydedildi.

SPK onayının alınmasının ardından fonun 12 Ağustos 2025'te yeniden alım işlemlerine açıldığı belirtilerek, fonun 11 ay boyunca SPK onayı olmadan TEFAS'ta işlem gördüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, SPK tarafından fonun kurucusuna uygulanan idari para cezasının 2025 yılında izahnamede onaysız yapılan değişiklikle ilgili olduğu belirtildi.

Takasbank, piyasaların olağan işleyişini sürdürdüğünü ve yetkili kurumlarca yürütülen incelemelere her türlü desteğin verildiğini bildirerek, gerçeğe aykırı bilgileri bilerek yaymaya devam edenlere karşı yasal haklarının saklı olduğunu kaydetti.