Takı töreni 4 saat sürdü: Aşiret düğününde geline 1,5 kilo altın, damada 7,5 milyon TL

Van’da aşiret düğününde geline 1,5 kilo altın, damada ise 7,5 milyon TL takıldı.

Takı töreni 4 saat sürdü: Aşiret düğününde geline 1,5 kilo altın, damada 7,5 milyon TL

’da Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Kerem İnan’ın oğlu Yasin İnan ile Giravi aşireti mensubu iş insanı Emin Bozdemir’in kızı Zilan Bozdemir dünya evine girdi.

Yaklaşık 1 ton etin tüketildiği düğünde, iki günde yaklaşık 8 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.

TAKI TÖRENİ DÖRT SAAT SÜRDÜ

Takı töreninin 4 saat sürdüğü düğünde damada 7,5 milyon TL, geline ise 1,5 kilo takıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...