Takı töreni 4 saat sürdü: Aşiret düğününde geline 1,5 kilo altın, damada 7,5 milyon TL
Van’da aşiret düğününde geline 1,5 kilo altın, damada ise 7,5 milyon TL takıldı.
Van’da Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Kerem İnan’ın oğlu Yasin İnan ile Giravi aşireti mensubu iş insanı Emin Bozdemir’in kızı Zilan Bozdemir dünya evine girdi.
Yaklaşık 1 ton etin tüketildiği düğünde, iki günde yaklaşık 8 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu.
TAKI TÖRENİ DÖRT SAAT SÜRDÜ
Takı töreninin 4 saat sürdüğü düğünde damada 7,5 milyon TL, geline ise 1,5 kilo altın takıldı.
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