Takım otobüsü altgeçide sıkıştı
TFF 3'üncü Lig'de ERCİYES 38 FK maçı için Kayseri'ye giden Ağrı 1970 Sporlu futbolcuları taşıyan takım otobüsü, alt geçide sıkıştı. Araç lastiklari indirilerek kurtarıldı.
ERCİYES 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri’ye giden Ağrı 1970 Sporlu futbolcular, Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yaptı. Antrenman sonrası oyuncuları otele götüren takım otobüsü, altgeçide sıkıştı.
Ağrı 1970 Spor kafilesi başka araçla otele geçerken, altgeçide sıkışan otobüs lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.