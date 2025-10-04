ERCİYES 38 FK ile pazar günü oynayacağı maç için Kayseri’ye giden Ağrı 1970 Sporlu futbolcular, Vali Muammer Güler Sahası'nda antrenman yaptı. Antrenman sonrası oyuncuları otele götüren takım otobüsü, altgeçide sıkıştı.

Ağrı 1970 Spor kafilesi başka araçla otele geçerken, altgeçide sıkışan otobüs lastiklerin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.