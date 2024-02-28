Takıntılı eski eş kabus oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde oturan Mehtap Kocaağa (25), 6 yıl önce evlendiği eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı.

İddiaya göre, kadının ailesiyle kaldığı evin önüne sürekli giden takıntılı eski eş, aracıyla kornaya basıp küfür ederek tehditler yağdırıyor.

Ölüm tehditleri bile aldığını iddia eden Mehtap Kocaağa, 3 çocuğunu da göremediğini söylüyor.



Sürekli şiddete maruz kaldığını öne süren kadın, evlilik aşamasında dayak nedeniyle çocuğunu düşürdüğü de belirtti.

''3 ÇOCUĞUMU BENDEN KAÇIRDI''

Mehtap Kocaağa, şöyle konuştu:

''Eski eşim sürekli kapımın önüne gelerek bizi rahatsız ediyor. 6 yıl evli kaldım ancak her gün dayak yedim. 7 aylık hamileyken bile beni darp etti. Bu şahıstan ayrıldım yine kurtulamadım.

''UZAKLAŞTIRMA BİTTİĞİ GÜN YİNE KAPIMDA''

1 ay uzaklaştırma alıyorum bittiği gün yine kapımda. 3 tane çocuğum var hatta biri 1 yaşında daha benden kaçırdı ben çocuğumu bile emziremedim. Evin önüne gelip kornaya basıp, küfürler edip bizi rahatsız ediyor. Sürekli ailemi de arıyor biz bıktık bu şahıstan. Yetkililere sesleniyorum artık gereği yapılsın.''