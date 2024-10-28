Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçakladı

İzmir’de 17 yaşındaki Ç.E.D., takıntılı olduğu komşusu Betül Ç.'yi (18) takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darp etti.

Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçakladı

’in Kemalpaşa ilçesinde Ç.E.D. (17), takıntı yaptığı komşusu Betül Ç.'yi (18) sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı.

Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak etti. Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

Olay sırasında bölgeden geçen vatandaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı.

Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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