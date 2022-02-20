Takıntılı olduğu kızın sevgilisini öldürdü

Adana'da 17 yaşındaki Muhammet Yasir Yücel kız arkadaşı ile buluşmak için dışarı çıktı.



İki genç yürürken 17 yaşındaki A.Y. çiftin önünü kesti.



İki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Muhammet Yasir Yücel'e bıçakla saldırdı.



Kalbinden yaralanan Yücel hayatını kaybetti.



Muhammet Yasir Yücel'in kız arkadaşı da saldırıda bacağından bıçaklandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI



Olay sonrası saldırgan kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler engel oldu. Polis saldırganı gözaltına aldı. Aile zanlının cezalandırılmasını istiyor.

Baba Yücel, "Ne demekmiş cana kıymak. Ne demek beni hayatımdan kopartmak. Benim yeşil gözlü sırma saçlımı nasıl benden aldılar. Bir adalet varsa adalet konuşsun evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsın" dedi.

