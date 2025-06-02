Takla atan arabada mahsur kaldı, yardıma koşanlara ilk sözü şaşırttı

Araç içinde bulunan iki kişi ise yaralandı.

İstanbul 'da takla atan otomobildekiler, kendilerine yardım etmeye çalışanlara hakaret etti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve iki motosikletli yardıma koştu.

Kazaya şahit olan bir kişi aracın camını ayağıyla kırdı ardından da içeridekilere "İyi misiniz." diye sordu.

Bu sırada araç içindekiler, kendilerine yardım etmeye çalışan kişiye hakaret ederek "İyiyiz de cama neden vuruyorsunuz." diye sert çıktı.

Yaşananlar, kaza sırasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.