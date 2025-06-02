Takla atan arabada mahsur kaldı, yardıma koşanlara ilk sözü şaşırttı
İstanbul'da bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Kazara araç içinde sıkışan iki kişi, kendilerine yardım etmeye çalışan vatandaşa hakaret etti.
İstanbul'da takla atan otomobildekiler, kendilerine yardım etmeye çalışanlara hakaret etti.
Kaza, dün Sancaktepe-Samandıra Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.
İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak ters döndü.
Araç içinde bulunan iki kişi ise yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve iki motosikletli yardıma koştu.
Kazaya şahit olan bir kişi aracın camını ayağıyla kırdı ardından da içeridekilere "İyi misiniz." diye sordu.
Bu sırada araç içindekiler, kendilerine yardım etmeye çalışan kişiye hakaret ederek "İyiyiz de cama neden vuruyorsunuz." diye sert çıktı.
Yaşananlar, kaza sırasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- İstanbul