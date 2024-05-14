Takla atan araç 70 metre sürüklendi: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi.

D.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak takla atıp yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan S.A., K.A, Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı.