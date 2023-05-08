Takla atan araç dik durdu

Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı. Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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