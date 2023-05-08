Takla atan araç dik durdu

Adana'da kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araç, dik halde durdu. Sürücünün kazada yaralanan oğlu Sinan Akgül hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Takla atan araç dik durdu

Feke'ye bağlı ilçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Osman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı.

Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Takla atan araç dik durdu - 1

Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı. Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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