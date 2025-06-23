Takla atan aracın sürücüsü dört gün sonra öldü
Kocaeli'de dört gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin takla atan otomobilde yaralanan 18 yaşındaki Esat Bilal Adıgüzel, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 18 Haziran’da D-130 karayolunun Başiskele geçişinde meydana geldi.
İzmit istikametine giden Esat Bilal Adıgüzel idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarpıp takla attı.
Araçta sıkışan sürücü ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Esat Bilal Adıgüzel, dün yaşamını yitirdi.
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