Takla atan araçta 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Karabük'te Hüseyin Kazancı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü.

Karabük-Yenice kara yolu Melise Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

