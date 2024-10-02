Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra takla attı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, saat 10.30 sıralarında ’nın Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Can B.’nin kullandığı 07 ASY 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç, bir süre sürüklendikten sonra yan yol ayrımına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA BURNU BİLE KANAMADI

Kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkan Can B., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Konfeksiyon işi ile uğraşan sürücünün otogara malzeme almaya giderken kaza yaptığı öğrenilirken, oğlunun kaza yaptığını öğrenen Can B.’nin babası olay yerine geldi. Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken Can B.’nin bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi.

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