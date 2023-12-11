Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza sonucu takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, aracı kaskolu olduğu için polislerden sadece tutanak istedi. Araç içine dökülen alkol ve çevreye savrulan alkol şişeleri de polislerin dikkatinden kaçmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.