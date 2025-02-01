Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü A.S., Akasya Altı mevkiin de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı.

Yaşanan trafik kazasında otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücüsü ve araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yol kontrollü şekilde verilirken aracın çekici yardımı ile çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.