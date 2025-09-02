Takla atan ticari aracın sürücüsü ile 4 yavru kedi kurtarıldı

Karaman'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü S.B. yaralandı. Araçta sıkışan S.B. ekipler tarafından kurtarılırken, araçtaki 4 yavru kedi de belediye barınağına götürüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, merkeze bağlı Yuvatepe köyü yakınlarında meydana geldi. 42 BZL 95 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü S.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya doğru takla attı.

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştık yerden ekipler tarafından kurtarılan sürücü S.B., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta 1 kutuda bulunan 4 yavru ise rehabilitasyon ve tedavi için belediyeye ait barınağa götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

