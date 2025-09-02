Takla atan ticari aracın sürücüsü ile 4 yavru kedi kurtarıldı

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştık yerden ekipler tarafından kurtarılan sürücü S.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta 1 kutuda bulunan 4 yavru kedi ise rehabilitasyon ve tedavi için belediyeye ait barınağa götürüldü.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.