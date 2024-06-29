Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak bir akaryakıt istasyonuna daldı. Ters şekilde metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Yalova’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Çiğdem Doğan (44) yönetimindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, bir akaryakıt istasyonuna daldı. 

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan otomobilde bulunan evcil kedi ise sağlık ekipleri tarafından alınarak yaralı sürücü ile birlikte hastaneye götürüldü. 

Otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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