Takla atan otomobil, motosikletin üzerine devrildi: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı ve daha sonra ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YERİNE BAŞKA BİRİ GELDİ



Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi. Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin trafik akışını tek şeritten sürdürmesi üzerine D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılması üzerine trafik akışı normal seyrine döndü.



Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Hilmi Amoca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.