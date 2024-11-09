Takla atan otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Malatya'da trafiğe kapalı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada alev alan araç hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü İlyas Zeybek (37) hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İlyas Zeybek'in kullandığı otomobil, trafiğe kapalı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrilerek alev aldı.
Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, hurda haline gelen otomobilin metrelerce uzağında, dere içerisinde sürücü İlyas Zeybek'in cesedine ulaştı.
İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı İlyas Zeybek'in cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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