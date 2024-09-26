Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi

Adıyaman’da kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi

Edinilen bilgilere göre, merkez Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında Numan Alan (18), idaresindeki 02 AT 380 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan otomobil daha sonra ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Numan Alan yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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