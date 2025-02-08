Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

Kaza, İhsaniye ilçesi Belce mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ç., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı, savrulan araç ardından yol kenarına takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte R.T. ve S.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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