Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Erzincan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

’da takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şükriye Ay idaresindeki 69 AB 518 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ters döndü.

Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı - 1

Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden Ferhat, Merve ve Hacer Ay yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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