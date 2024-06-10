Takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Erzincan’da takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Şükriye Ay idaresindeki 69 AB 518 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ters döndü.
Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden Ferhat, Merve ve Hacer Ay yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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