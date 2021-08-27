Takla atan otomobilden alkol şişeleri çıktı

İstanbul Sancaktepe'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine takla attı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi, olay yerinden kaçtı. Hurdaya dönen otomobilin motoru ise koparak yola düştü.



Kaza, Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan mantar dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Otomobil, cadde üzerinde bulunan benzin istasyonunun duvarına çarparak durabildi.

ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI

İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki kişinin kaçtıkları öğrenilirken, araçtaki alkol şişeleri dikkat çekti. Kazanın şiddetiyle otomobilden kopan motor da yolun sağ şeridinde kaldı.

"YÜRÜYEREK GİTTİLER"

Kazanın görgü tanığı Mustafa Düzenli, "Beyaz bir araç süratli bir şekilde gelirken bir anda kontrolünü kaybedip mantarlara vurdu. Mantarlardan sekip takla atarak köşeye vurdular. Sonrasında benzinciye doğru sürüklendi. O sırada biz de yardımına koştuk hemen. Kendileri araçta yaralı şekildeydiler. Arabanın kapılarını açtık. Ondan sonra kendi imkanlarıyla buradan yürüyerek gittiler" dedi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.